ЦГБ Азова реконструируют за 2 млрд рублей до конца 2030 года

На реконструкцию центральной городской больницы Азова со строительством детского и взрослого поликлинических отделений направлено почти 2 млрд руб. Финансирование работ осуществляется из средств федерального и регионального бюджетов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком работ по реконструкции ЦГБ выступает министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Согласно конкурсной документации, реконструкция пройдет в два этапа: во время первого построят здание взрослой поликлиники, во время второго — детского отделения.

В стоимость также входят системы вентиляции и кондиционирования, противопожарная защита, охранная сигнализация, видеонаблюдение, лифты, а также наружные коммуникации водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Подрядчика определят после 23 марта 2026 года. Основной объем работ ему предстоит выполнить в 2027-2029 годах, завершить реконструкцию он должен до 30 ноября 2030 года.

Наталья Белоштейн