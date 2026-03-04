Ночью 4 марта над Ростовской областью уничтожены четыре БПЛА

С 23:00 3 марта до 07:00 4 марта в Ростовской области дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Атака отражена в Миллеровском и Тарасовском районах. В результате падения обломков беспилотников на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены нежилые посещения.

Люди не пострадали.

Как сообщал «Ъ-Ростов», еще 34 БПЛА были уничтожены вечером 3 марта.

Наталья Белоштейн