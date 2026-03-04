Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
БПЛА сбиты над двумя районами Ростовской области

Ночью 4 марта атака нескольких десятков БПЛА отражена в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отметил глава региона, люди не пострадали. В результате падения обломков беспилотников на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены нежилые посещения.

Информация о последствиях уточняется.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», над регионом с 20:00 до 23:00 3 марта были уничтожены 34 БПЛА.

Наталья Белоштейн

