WSJ: Трамп может поддержать вооруженные группировки в Иране

Президент США Дональд Трамп допустил поддержку иранских оппозиционных сил, которые готовы к вооруженной борьбе с действующей властью Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. По их словам, 1 марта Трамп провел переговоры с курдскими лидерами, чьи вооруженные формирования находятся вдоль границы Ирана и Ирака.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Как рассказали источники WSJ, президент США готов взаимодействовать с силами, которые «могли бы использовать слабость Тегерана для достижения своих целей». Предполагается, что Израиль наносит удары по западной части Ирана, в том числе чтобы создать условия для продвижения курдских отрядов.

При этом пока администрация Дональда Трампа не приняла решения о предоставлении иранским антиправительственным силам оружия или другой помощи.

28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате которой был убит верховный лидер Али Хаменеи. До избрания его преемника страну временно возглавляет Совет, в состав которого входят, в частности, президент Масуд Пезешкиан и глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи.

Глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что операция в Иране – «не война за смену режима». Дональд Трамп, говоря о перспективах смены власти в Исламской Республике, заявил: «То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий».

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».

Лусине Баласян