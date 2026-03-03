В Новочеркасске молодые люди устроили танцы на фоне кафедрального собора

В Ростовской области выявили видеозапись, на которой двое молодых людей и девушка танцуют на фоне Вознесенского кафедрального собора Новочеркасска. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, снятый в ролике автомобиль находился в месте, не предназначенном для проезда и стоянки.

«Видео вызвало негативную реакцию жителей города и обсуждение в социальных сетях. Сотрудники МУ МВД России «Новочеркасское» установили личности и задержали нарушителей. Они признали вину»,– написала Ирина Волк.

Она добавила, что по результатам проверки полицейскими в отношении одного из задержанных составлены протоколы по ч.1 и ч. 4 ст. 12.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В отношении остальных задержанных были составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Ефим Мартов