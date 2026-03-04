Сами себе соцзащита

Власти обсуждают возможность переложить затраты на строительство хотя бы части новых социальных объектов на будущие бюджетные периоды. С этой целью Минэкономики и ВЭБ.РФ разрабатывают механизм строительства необходимых регионам соцобъектов в опорных населенных пунктах в рамках отдельного вида соглашений о защите и поощрении частных капвложений (СЗПК). Строить такие объекты должны будут инвесторы «коммерческих» СЗПК, а оплачиваться они будут за счет будущих налоговых поступлений от объектов их промышленных инвестиций. Пока возмещение затрат в рамках СЗПК разрешено только для инфраструктуры и социалки, необходимой самим инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минэкономики совместно с ВЭБ.РФ разрабатывает отдельный формат соглашений о защите и поощрении капиталовложений для развития социальной инфраструктуры в опорных населенных пунктах — в них сконцентрированы объекты, которыми пользуются жители соседних территорий (см. “Ъ” от 11 июля 2025 года). Проект поправок к закону о СЗПК, подготовленный министерством и госкорпорацией, опубликован для общественного обсуждения. По ним частный инвестор сможет получить возмещение понесенных им расходов на создание объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих доступ населения к жизненно важным услугам и продукции в сфере здравоохранения, образования, соцзащиты и т. д. с учетом потребностей конкретных регионов, из его налоговых платежей от реализации коммерческой деятельности. По мере «оплаты» такие школы, больницы и т. п. будут переданы в госсобственность. По действующим правилам, отметил замглавы ВЭБ.РФ Мурат Керефов, такая компенсация возможна за объекты, в которых испытывает «потребность» сам инвестор в рамках реализации им основной инвестиционной деятельности.

Де-факто, однако, речь идет о том, что инвесторы СЗПК станут «безальтернативными» социальными застройщиками в опорных населенных пунктах. В ФАС в ответ на вопрос “Ъ” о рисках такого неконкурентного выбора подрядчика сообщили, что пока не получали законопроект, в Минэкономики же подчеркивают, что речь лишь о «синхронизации строительства соцобъектов с реализацией крупных инвестиционных проектов», где инициатором выступает сам инвестор. При этом проектируемый формат позволит властям перенести часть бюджетных расходов на развитие социальной инфраструктуры на будущие бюджетные периоды. Напомним: ранее правительством уже было согласовано предоставление налоговых вычетов компаниям в рамках СЗПК на строительство инфраструктуры (см. “Ъ” от 6 ноября 2025 года).

Одна из ключевых новаций СЗПК — стабилизационная оговорка о компенсации инвестору потерь от изменений госрегулирования (см. “Ъ” от 7 мая 2025 года) — в рамках таких «социальных» строек действовать не будет. «Компенсационная природа» таких соглашений избавляет от необходимости предоставления компаниям «регуляторных гарантий», пояснили “Ъ” в Минэкономики. «Ключевой стимул для бизнеса заключается в возможности возврата затрат на создание социальных объектов»,— подчеркнули в ведомстве.

Заключить «социальные» СЗПК смогут компании, в штате которых числится от 10 тыс. сотрудников и совокупная выручка которых за три года составляет не менее 35 млрд руб.,— критерии, отмечают в Минэкономики, призваны привлечь к реализации проектов «крупные стратегические компании». При этом минимальный объем вложений для СЗПК, заключаемых и на муниципальном, и на региональном, и на федеральном уровнях, предлагается установить в размере 200 млн руб. (сейчас федеральный порог выше, от 750 млн руб.), что, полагает господин Керефов, позволит расширить как число «социально значимых инициатив», реализуемых в рамках СЗПК, так и число компаний-участников. Также власти согласны отказаться от требования перехода инвестора на налоговый мониторинг и готовы предоставлять в аренду земельные участки под строительство без торгов — в Минэкономики подобное упрощение процедуры объяснили необходимостью в «ускорении» реализации социальных проектов. Отметим, впрочем, что сейчас, по данным Минэкономики, заключены 73 СЗПК на общую сумму в 5,4 трлн руб., хотя ранее речь шла о 81 соглашении на сумму в 4,5 трлн руб. (см. “Ъ” от 7 мая 2025 года). В ведомстве на вопрос “Ъ” о причинах сокращения количества уже заключенных «регуляторных» договоров не ответили, но, судя по согласию регуляторов на снижение порогов федеральных СЗПК, речь может идти об отказе части инвесторов от проектов на фоне общего охлаждения экономики РФ.

«Практика показывает, что процесс компенсации расходов зачастую оказывается длительным и сложным»,— отмечает член генсовета «Деловой России», директор по стратегическому развитию ГК ТСД Александр Таскаев. По его мнению, принятие законопроекта сделает процесс «проще и прозрачнее». Директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Наталья Никитина же сомневается в привлекательности условий, предлагаемых инвесторам в рамках нового формата СЗПК,— наличие стабилизационной оговорки на сегодня является «одним из ключевых преимуществ действующего инструмента».

Полина Попова, Евгения Крючкова, Олег Сапожков