СЗПК получат налоговые вычеты на инфраструктуру

Михаил Мишустин подписал постановление правительства о механизме возврата средств инвесторам при самостоятельном строительстве ими инфраструктуры для проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, гарантируют бизнесу неизменность условий работы). Документ содержит условия предоставления господдержки, список необходимых для ее получения документов и порядок их рассмотрения. Вместо предоставления субсидий он дает право на вычеты по налогам на прибыль, имущество и землю.

Решение делает возможной практическую реализацию положений принятого в 2020 году закона «О защите и поощрении капиталовложений» и расширяет перечень проектов, которые смогут реализовать компании в рамках СЗПК. Поясним: до настоящего момента это было невозможно, поскольку правила, по которым инвестор должен был предоставить Минэкономики документы для их последующей передачи ФНС и получения вычета, нормативно не были установлены. Так, к маю 2025 года (тогда же был подготовлен проект постановления; см. “Ъ” от 7 мая) было заключено 81 соглашение на общую сумму 4,5 трлн руб., однако возмещения затрат по ним не происходило.

Теперь налоговые вычеты будут предоставляться на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктурных объектов, необходимых для реализации инвестпроектов: в объеме 50% затрат — для обеспечивающей инфраструктуры (транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой, используемой только при их работе) и 100% — для сопутствующей (которую также может использовать государство: дороги, школы, больницы и т. п.), при этом размер вычета не должен превышать сумму уплаченных налогов.

Полина Попова