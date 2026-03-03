В КубГТУ призвали изменить правила эксплуатации беспилотников для вузов

В Кубанском государственном технологическом университете (КубГТУ) 3 марта состоялась панельная дискуссия, посвященная развитию гражданских беспилотных систем и совершенствованию их нормативного регулирования. Ключевой темой встречи стала действующая в ряде регионов практика ограничений на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов.

По словам участников встречи, в настоящее время фактически допускается использование преимущественно сельскохозяйственных БПЛА, тогда как образовательные и научные организации лишены возможности проводить испытания собственных разработок в открытом пространстве.

И. о. ректора КубГТУ Игорь Лагерев заявил о необходимости корректировки действующих правил с учетом задач подготовки инженерных кадров и развития научно-технического потенциала. По его оценке, без доступа к испытаниям в реальных условиях невозможно обеспечить полноценное развитие гражданских беспилотных технологий и качественную подготовку специалистов.

Кроме того, университет выступил с инициативой создания механизма для размещения заказов предприятий на базе научно-образовательных организаций. Предполагается, что такой инструмент позволит выстроить прямое взаимодействие вузов с промышленностью и усилить участие научных коллективов в реализации проектов для гражданского и оборонного секторов.

