Посольство США в Бейруте закрылось из-за обострения ситуации в регионе

Посольство США в Бейруте сообщило о закрытии до дальнейшего уведомления из-за продолжающейся напряженности в регионе.

«Все плановые и экстренные консульские приемы отменены. О возобновлении обычного режима работы посольство сообщит дополнительно»,— указано в заявлении дипмиссии в X.

США также закрыли посольство в Кувейте. В Эр-Рияде два беспилотника атаковали здание американской дипмиссии, возник пожар. 2 марта посольство в Бахрейне приостановило работу по причине «региональной напряженности». Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока, предупредив о серьезных рисках для безопасности.

Военную операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. При атаке погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Исламская республика нанесла удары по Израилю и американским базам в Персидском заливе.

