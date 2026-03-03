США временно закроют посольство в Кувейте

США сообщили, что закрывают свое посольство в Кувейте «до дальнейшего уведомления». Решение принято в связи с «сохраняющейся напряженностью в регионе».

«Мы отменили все плановые и экстренные консульские встречи. Мы сообщим вам, когда посольство возобновит нормальную работу»,— сказано в заявлении посольства в соцсети X.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При атаке погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ Иран атаковал Израиль и американские базы в Персидском заливе. Сегодня ночью в посольстве США в Эр-Рияде произошел пожар из-за атаки БПЛА. Госдеп предписал эвакуироваться части дипломатов в Иордании, Бахрейне и Ираке.

