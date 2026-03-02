США закрыли посольство в Бахрейне из-за напряженности в регионе

Посольство США в столице Бахрейна Манаме приостановило работу из-за «региональной напряженности». Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии. На какой срок посольство закрылось, в публикации не уточнили.

«В связи с сохраняющейся региональной напряженностью посольство США в Бахрейне остается закрытым. Мы сообщим, когда посольство возобновит нормальную работу»,— заявила пресс-служба дипмиссии. В публикации американское посольство указало номера телефонов экстренных служб и оставило советы, как действовать в случае обстрелов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали операцию в Иране. В ответ Исламская Республика атаковала американские военные базы в странах Персидского залива. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.

Подробности — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».