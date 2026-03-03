Краснодар с Ближним Востоком свяжет еще одна авиакомпания

Борт египетской авиакомпании Nesma Airlines, выполнивший рейс из Шарм-эль-Шейха, впервые приземлился в аэропорту Краснодара, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Перевозчик стал третьей иностранной авиакомпанией, начавшей работу в краевом центре после возобновления полетов в сентябре 2025 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рейсы планируется выполнять дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Время в пути превышает три часа. На линии задействован Airbus A321 вместимостью до 220 пассажиров.

В компании также заявили о намерении открыть направление в Хургаду. Первый рейс по этому маршруту намечен на 29 марта 2026 года.

Директор по авиационной коммерции холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов отметил, что запуск рейсов египетского перевозчика свидетельствует о сохраняющемся спросе на отдых на курортах Красного моря среди жителей Краснодара и соседних регионов. По его словам, в перспективе программа может стать регулярной и круглогодичной.

В настоящее время полеты в Шарм-эль-Шейх из Краснодара также выполняют «Аэрофлот» и Red Wings.

Вячеслав Рыжков