В Ростове с владельца счета взыскали 400 тысяч рублей в пользу пенсионерки

В Ростове-на-Дону суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с владельца банковского счета сумму неосновательного обогащения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Таким образом, были защищены права пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников.

По данным ведомства, прокуратура Ворошиловского района Ростова-на-Дону провела проверку соблюдения федерального законодательства и установила, что пожилой женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банковской организации, и убедил пенсионерку перевести личные сбережения на «безопасный счет». «В результате причинен ущерб в размере 400 тыс. руб. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)»,– пояснили в пресс-службе.

В итоге, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Суд удовлетворил требования прокурора: в пользу пенсионерки с владельца счета взысканы 400 тыс. руб. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Ефим Мартов