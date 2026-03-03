«Аэрофлот» выполнит два вывозных рейса из Дубая 4 марта

«Аэрофлот» планирует 4 марта выполнить два рейса по вывозу из Дубая пассажиров, которые должны были лететь отмененными рейсами 28 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Как сообщается, «Аэрофлот» выполнит прямой рейс SU525D в Москву в 16:55 по местному времени. Рейс SU769D в Краснодар будет выполнен в 9:00 по местному времени с промежуточной посадкой на дозаправку в Анталье.

Авиакомпания «Победа» сообщила, что ее самолет сегодня выполнит рейс из Дубая в Москву для вывоза граждан. Для выполнения полетов 4 марта и позже компания направила запросы на слоты и ожидает подтверждения от аэропортов и авиационных властей ОАЭ, говорится в заявлении «Победы».

Сегодня самолет «Аэрофлота» должен выполнить три вывозных рейса из Дубая. Первый из них вылетел в 8:57 мск с полной загрузкой. На вечер также был запланирован вылет рейса авиакомпании S7 5786 из Дубая в Новосибирск.

