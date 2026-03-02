Ракеты испортили отпуск

Тысячи россиян не могут вернуться домой из отпусков из-за войны в Иране: авиасообщение со странами Персидского залива нарушено уже третий день. Застрявшие в ОАЭ туристы рассказали “Ъ”, что главная проблема — найти жилье на период вынужденного ожидания вылета. Ситуацию усугубляют сложности с оплатой российскими картами. Проживающие в Дубае россияне помогают попавшим в беду соотечественникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Altaf Qadri / AP Фото: Altaf Qadri / AP

По оценке Российского союза туроператоров, сейчас из ОАЭ не могут вылететь около 20 тыс. граждан РФ. Среди них, например, жительница Сочи Регина с мужем и годовалым ребенком. Они должны были вылететь из Дубая еще 28 февраля, но рейс несколько раз переносили, а затем и вовсе отменили: «Мы позвонили в авиакомпанию “Азимут” и спросили, что нам делать. Там ответили, что это наши проблемы. Я сказала: “У меня годовалый ребенок. Мне куда идти, на улицу? Я в чужой стране”. Но их это не волновало».

Семья сутки просидела в аэропорту вместе с другими застрявшими туристами. По словам Регины, сотрудники аэропорта даже вызвали полицию, чтобы выгнать людей, но полицейские не стали этого делать.

«Где-то в час ночи нас наконец начали расселять. И как раз в этот момент началась тревога. Сирены очень сильно выли, на телефоны пришли оповещения»,— рассказывает Регина.

Только через час пассажиров самолета — 65 человек — заселили в один отель. Но на этом проблемы не закончились, говорит Регина: женщинам нечем было кормить грудничков, средства ухода за детьми тоже закончились. Когда об этой ситуации написали в соцсетях, на помощь пришли соотечественники, проживающие в Дубае,— предприниматели и блогеры. «Прислали детское питание, много памперсов, детский гель для стирки, смеси. Мы очень благодарны всем людям, которые помогают»,— сказала Регина. Администрация отеля обеспечила россиян трехразовым питанием. «На данный момент у нас все хорошо. “Азимут” обменял билеты на 8 марта. Больше мы никакой информацией не владеем»,— заключила Регина.

В Абу-Даби группу из 40 россиян, в числе которых оказалась корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая, заселил в отель «Аэрофлот». Там россиянам предоставили питание и комфортные номера.

Однако туристы столкнулись с нехваткой лекарств — в частности, препаратов для диабетиков.

«Местные аптеки достаточно лояльны к туристам, там есть англоговорящие фармацевты. Так удалось добыть инсулин,— рассказывает корреспондент “Ъ”.— Но мои рецептурные препараты купить не удалось, здесь эти лекарства можно получить только через больницы. С этой проблемой мне помогало посольство. Они нашли решение, но мы решили пока не пользоваться этим предложением, так как надеемся скоро вылететь».

На момент публикации у этой группы туристов так и не было точной информации о вылете — авиакомпания регистрирует их на разные рейсы. «Нам несколько раз переносили рейс, сейчас назначили на 4 марта. Другим поставили на 9 марта вылет, кому-то на 6 марта. Сегодня появилась информация, что из Абу-Даби вылетел первый борт. Вот сидим наблюдаем за полетом этого самолета, посмотрим, как пройдет. Искренне надеемся, что в ближайшие дни вылетят другие рейсы. Все люди очень доброжелательные, стараются помочь. Те, у кого есть иностранные карты, предлагают помощь людям, у которых проблемы с финансами»,— рассказала госпожа Домбицкая, добавив, что застрявшие россияне создали чат в мессенджере MAX.

Жительница Москвы Дарья должна была вылететь из Дубая 2 марта авиакомпанией «Победа». Рейсы отменили, а переоформить билет предложили на 6 марта. «Как мы должны здесь находиться до этого времени — никого не волнует. “Победа” не оплачивает никакое проживание, до туроператора не дозвониться. Мы оставили заявку в департаменте туризма Дубая, нам сказали, что она принята, но никакой обратной связи мы пока не получили»,— рассказала девушка в беседе с “Ъ”.

Отель разрешил туристам остаться при условии внесения депозита, иначе «выселяют на улицу».

Также Дарья указывает на «санкционную» проблему с бронированием: «Все зарубежные сервисы не принимают российские карты. “Островок” и Ozon Travel дают бронировать с российской карты, но по цене в три раза дороже. Никто в эту ситуацию не входит, никаких вариантов не предлагает. Люди остались без возможности платить, а наличные закончились. Когда мы отсюда уедем, неизвестно».

Жительница Санкт-Петербурга Кристина отдыхала в круизе и должна была вылететь из Дубая 28 февраля. «Но тут появилась информация, что звучат взрывы — это было просто ужасно и очень тревожно. В итоге мы решили ничего не ждать и сразу поехать в отель. У нас большая компания, семь человек, мы сняли три номера недалеко от аэропорта,— рассказывает девушка.— Отель говорит, что не получал никаких писем от правительства о компенсациях. С нами не связывалась авиакомпания, с нами не связывалось консульство. То есть мы сейчас просто сидим и ждем». Еще хуже ситуация у пассажиров круизного лайнера, которые должны были отправиться в путешествие после 28 февраля, говорит Кристина: «Они все еще стоят пришвартованными в порту. Бассейн закрыт, палуба закрыта. Люди находятся все это время в каютах — их вроде как выпускают, но под их ответственность».

Полина Мотызлевская