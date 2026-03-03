Рейс S7 Дубай — Новосибирск запланирован на вечер 3 марта

Вылет рейса S7 5786 из Дубая в Новосибирск запланирован 3 марта на 18:00 местного времени. Об этом сообщила авиакомпания, указав на частичное открытие воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Полет будет осуществляться по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки на воздушном судне Airbus A321»,— говорится в сообщении. Авиакомпания также подчеркнула, что в первую очередь на вывозных рейсах будут вылетать пассажиры, чьи билеты имеют дату вылета 28 февраля и далее.

Напомним, воздушное пространство ОАЭ было закрыто 28 февраля в связи с началом военных действий в Иране и Персидском заливе. По данным Министерства здравоохранения РФ, в ОАЭ к началу военных действий оказалось около 20 тыс. российских туристов. Утром 3 марта из Дубая в Москву вылетел рейс «Аэрофлота» также с дозаправкой в турецкой Анталье.

Валерий Лавский