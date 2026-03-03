Первый рейс «Аэрофлота» для вывоза россиян из ОАЭ вылетел с полной загрузкой

Самолет «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) вылетел из Дубая в Москву в 8:57 мск (9:57 по местному времени) с полной загрузкой. Это первый вывозной рейс авиакомпании. На борту находятся 159 пассажиров, трое из них — дети до двух лет. Борт приземлится в Анталье для дозаправки.

Сегодня авиакомпания, как сообщила пресс-служба, выполнит еще два таких рейса: SU525 из Дубая и SU531 из Абу-Даби. По данным flightradar24, самолет из международного аэропорта Дубая (DXB) в Анталью вылетел в 9:00 мск. Сейчас он пролетает над Саудовской Аравией.

По оценкам Минздрава РФ, сейчас в ОАЭ находятся 20 тыс. россиян. Они не могут вылететь из страны после начала военной операции США и Израиля в Иране 28 февраля. Исламская Республика начала военную операцию в ответ — страна бьет по американским базам в регионе. Под удар попадают и гражданские объекты — в Дубае были повреждены международный аэропорт DXB и отель «Бурдж-эль-Араб». Сегодня рейс для вывоза россиян выполнит также авиакомпания S7. По данным «Ъ», другие российские перевозчики направили подобные запросы.

