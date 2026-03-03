Глава Ростова-на-Дону предупредил горожан о работе сирен

Завтра, 4 марта, в Ростове-на-Дону с 10:35 начнется комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен и передачей речевой информации по радио - и телевизионным станциям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава мегаполиса Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ростовский градоначальник разъяснил жителям порядок действий во время проверки готовности системы. «Услышав звук сирены: сохраняйте спокойствие, включите один из 10 телеканалов: Первый, Матч ТВ, Россия-1, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр или радиостанции (Маяк, Радио России, Вести ФМ) на одну из программ УКВ или FM-диапазона и прослушайте учебное сообщение»,– написал Александр Скрябин.

По его словам, такие проверки проводятся регулярно для того, чтобы проверить работоспособность всех имеющихся систем оповещения, и в случае выявления неполадок – оперативно их устранить.

Ефим Мартов