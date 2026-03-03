«Эконива» зарегистрировала два выпуска облигаций с ожиданиями на 5 млрд рублей

Воронежская структура ГК «Эконива» Штефана Дюра ООО «Эконива» зарегистрировала два выпуска биржевых облигаций серий 001P-01 и 001P-02 в рамках программы 001Р. Регистрация состоялась 27 февраля 2026 года, следует из сообщения на портале обязательного раскрытия корпоративной информации эмитентами; соответствующие данные компания публиковала 2 марта.

Облигации номиналом 1 тыс. руб. размещаются по открытой подписке и включены во второй уровень листинга ПАО «Московская биржа». Погашение серии 001P-01 предусмотрено через 1 080 дней, серии 001P-02 — через 720 дней с даты начала размещения. ISIN и CFI на дату раскрытия не присвоены. Количество бумаг каждого выпуска будет определено дополнительно.

Ранее сообщалось, что «Эконива» планирует собрать заявки на эти выпуски общим объемом не менее 5 млрд руб. Трехлетний выпуск 001P-01 предполагает фиксированный купон с ориентиром не выше 18% годовых и доходностью к погашению до 19,56%. Двухлетний 001P-02 — флоатер со спредом к ключевой ставке ЦБ не выше 400 б. п. Купоны планируется выплачивать ежемесячно. Организатор и агент по размещению — Россельхозбанк. «Фикс» будет доступен для неквалифицированных инвесторов, флоатер — только для квалифицированных.

В середине февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Эконива» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 50 млрд руб. или эквивалент в иностранной валюте. Программа 4-00261-L-001P-02E предусматривает размещение неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций. Максимальный срок обращения каждого выпуска составит до 3 640 дней с даты начала размещения.

ГК «Эконива» основана в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. В среднем в стаде находится около 250 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых около половины — фуражные коровы. В состав ГК входят сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающие заводы в 13 регионах России: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тюменской областях, Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. ГК владеет 645,5 тыс. га сельскохозяйственных земель. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эконива» зарегистрировано в ноябре 2024 года в Лискинском районе Воронежской области. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — управление холдинг-компаниями. Генеральный директор — Елена Левина. Основной конечный бенефициар через ООО «Эконива-молочные реки» и ООО ГК «Эконива» — Штефан Дюрр (69,5% в ООО ГК «Эконива»), у госпожи Левиной — 6,7%, остальные доли — у миноритариев. В 2024 году общество получило 1,5 млн руб. чистой прибыли при нулевой выручке.

Сергей Калашников