Общепит в Батайске оштрафовали за неуведомление Роспотребнадзора

В Батайске суд оштрафовал заведение общественного питания за неуведомление о начале работы Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Суд установил, что предпринимательница нарушила требования ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ (непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности). Ее кофейня работала на улице Луначарской.

Согласно ст. 8 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», бизнесмены обязаны информировать уполномоченные органы госконтроля о запуске определенных видов коммерческой деятельности. Сумма штрафа составила 7 тыс. руб.

Константин Соловьев

