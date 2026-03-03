В Ростовской области заработала новая микрофинансовая программа для аграриев

Новая льготная микрофинансовая программа для сельхозтоваропроизводителей "Аграрный" заработала в Ростовской области. Об этом сообщает управление информационной политики региона.

«Микрофинансовый продукт будет реализовываться через сеть центров «Мой бизнес». Максимальная сумма займа сохранена на уровне до 5 млн рублей, ставка – от 5% годовых»,– уточняется в сообщении. Ранее в регионе с весны 2025 года действовала программа "АгроЧрезвычайный". За это время 107 сельхозтоваропроизводителей получили займы на сумму 427,5 млн рублей.

Наталья Шинкарева