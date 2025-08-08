Житель Воронежа получил 15 лет лишения свободы за госизмену

Воронежский областной суд признал 38-летнего жителя облцентра Сергея Кузнецова виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). По сообщению региональной прокуратуры, воронежцу назначили 15 лет лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Суд установил, что с мая по июнь 2024 года Кузнецов передавал представителям спецслужб Украины информацию о военных объектах региона, в том числе о личном составе вооруженных сил РФ, а также автомобильной технике и комплексе радиоэлектронной борьбы. За совершение диверсии ему пообещали денежное вознаграждение. Сотрудники регионального УФСБ пресекли его действия.

В конце июля жителя Воронежа приговорили к 17 годам колонии строгого режима за подготовку теракта на железной дороге.

Кабира Гасанова