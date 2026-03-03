Суд в Ростове вынес приговор за создание вооруженной группировки в Дагестане

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана Саид-Апенди Алиаджиеву, которого обвиняли по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), чч. 1 и 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч. 1 ст. 208 (создание вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что в августе 2023 года подсудимый, находясь в поселке городского типа Новый Сулак города Кизилюрта, решил создать незаконное вооруженное формирование. Для этого склонял своих знакомых – двоих несовершеннолетних и одного совершеннолетнего – к созданию вооруженной группировки в Дагестане. Целью он определил вооруженную борьбу против власти и МВД, убийства правоохранителей. Кроме того, Алиаджиев через один из интернет-магазинов заказал нож, а также начал изучать инструкции сборки самодельных взрывных устройств.

Подсудимый также создал канал в социальных сетях, на заставке которого выставил флаг запрещенного и признанного террористическим в РФ «Исламского государства», а также разместил видеозапись, содержащую призывы к экстремистской деятельности.

Приговором суда Саид-Апенди Алиаджиеву назначено 13 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Приговор может быть обжалован.

Константин Соловьев