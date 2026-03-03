На Дону зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,4%

В Ростовской области зафиксировали снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом на 6,4%. Эпидемические пороги не были превышены, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным еженедельного мониторинга, среди подтвержденных диагнозов на грипп приходится 9,4% случаев. Преобладает при этом штамм гриппа A(H3N2). На долю других респираторных вирусов — аденовируса, парагриппа, риновируса, сезонного коронавируса, бокавируса и РС-вируса — приходится 90,6% заболеваний. Среди негриппозных респираторных инфекций преобладают риновирусы, которые составляют 21,3% от общего числа случаев.

Константин Соловьев