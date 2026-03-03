В Ростовской области 80% полос нуждаются в санитарных рубках

По итогам обследования в Ростовской области выяснилось, что до 80% лесополос необходимы санитарные рубки, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По данным Юрия Слюсаря, в четырёх районах нужно выкорчевать старые деревья и высадить новые полосы на 700 га. Также в девяти районах лесные насаждения пострадали из-за пожаров. «Особенно тяжёлая ситуация сложилась на востоке области, где идёт опустынивание. До 2030 года планируется восстановить 400 га на востоке региона»,— уточнил губернатор. В ходе заседания комиссии госсовета по направлению «Сельское хозяйство» господин Слюсарь выступил с предложением разрешить передавать лесополосы в аренду сельхозтоваропроизводителям, чьи поля защищают лесополосы, а без торгов – при наличии разрыва до 6 м. Также предлагается расширить сроки субсидирования посадки новых полос с трех до пяти-шести лет. «Закон позволяет оформлять аренду без торгов, если участки смежны, но на деле между полем и лесополосой часто есть разрывы. Из-за этого с двумя крупными хозяйствами почти год не могут оформить около 70 лесополос»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева