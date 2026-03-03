Власти Ирана пообещали быстро избрать нового верховного лидера

Выборы нового верховного лидера Ирана после смерти Али Хаменеи не займут много времени. Об этом агентству ISNA сообщил член Ассамблеи экспертов аятолла Али Муалеми.

«Ассамблея экспертов поклялась, что при выборе руководства не будут учитываться личные предпочтения или политические и партийные течения. Они будут выбирать и голосовать, основываясь на своем суждении в соответствии с религиозными критериями, поэтому нет причин для беспокойства»,— сказал господин Муалеми.

Али Хаменеи правил республикой 36 лет. Он был убит 28 февраля при ударах США и Израиля по Ирану. По данным Армии обороны Израиля, на резиденцию аятоллы было сброшено около 30 бомб. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи допустил, что нового верховного лидера могут выбрать за два дня.

Верховного руководителя Ирана выбирает Совет экспертов — государственный орган, состоящий из 88 муджтахидов (высших исламских богословов-правоведов), избираемых народом на восьмилетний срок. У совета всегда есть срочная группа для обсуждения выбора лидера при непредвиденных обстоятельствах.