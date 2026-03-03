Власти Сочи прокомментировали произошедшее землетрясение

В 15:09 в Сочи были зафиксированы подземные толчки, которые ощутили жители нескольких районов курорта, преимущественно в многоэтажных зданиях. По данным сейсмологической службы, магнитуда составила 4,4, эпицентр располагался в акватории Черного моря примерно в 23 км от берега.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Глава города Андрей Прошунин сообщил, что в результате сейсмособытия пострадавших и разрушений не зафиксировано, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры функционируют в штатном режиме. По его словам, незначительная сейсмическая активность является характерной для региона, расположенного в зоне молодых Кавказских гор.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендовано обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Вячеслав Рыжков