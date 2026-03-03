Андрей Прошунин отчитался о ситуации после землетрясения в Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о ситуации после землетрясения, которое жители курорта почувствовали днем 3 марта. По его словам, подземные толчки были зафиксированы в 15:09 и ощущались в нескольких районах города, особенно в многоэтажных зданиях.

Согласно данным сейсмослужбы, магнитуда составила 4,4 балла, эпицентр находился в акватории Черного моря в 23 км от побережья Сочи. Глава города отметил, что в результате сейсмособытия пострадавших и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения и городская инфраструктура продолжают работать в штатном режиме.

«Небольшие подземные толчки — характерное явление для нашего региона и молодых Кавказских гор. Прошу сохранять спокойствие. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112»,— подчеркнул мэр.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 12:09 по всемирному времени (14:09:50 по местному). Эпицентр располагался в 32 км к юго-юго-западу от Сочи и в 194 км к юго-юго-востоку от Краснодара. Координаты эпицентра — 43,3457 северной широты и 39,5277 восточной долготы.

Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки.

Мария Удовик