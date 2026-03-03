На Дону всего 2% студентов колледжей учатся по целевой квоте

По состоянию на начало 2026 года только около 2% студентов колледжей Ростовской области получают обучение по целевой квоте, сообщила заместитель председателя Государственной думы РФ Виктория Абрамченко в интервью журналу «Эксперт Юг». По данным госпожи Абрамченко, реальная потребность в целевых местах может достигать 10%.

Чиновница отметила, что в 2025 году в коллежди Ростовской области поступили 28 тыс. студентов, из которых по целевой квоте — лишь 573. "Это отражает общероссийскую статистику — 3,3%, что пока свидетельствует о слабой заинтересованности работодателей в подготовке кадров через целевые договоры», — пояснила госпожа Абрамченко.

Наталья Шинкарева