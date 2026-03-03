Конфликт закончился колонией

Батайский городской суд во вторник 3 марта вынес приговор по уголовному делу об уличном конфликте, в ходе которого несколько раз выстрелили в участника специальной военной операции. Обвиняемого Араза Гусейнова приговорили к 10 годам лишения свободы, а также возмещению нанесенного морального и физического ущерба. Подробности — в материале корреспондента «Ъ-Ростов», побывавшего на оглашении приговора.



В Батайском городском суде огласили приговор по резонансному делу об уличном конфликте, произошедшем между участником специальной военной операции Вячеславом К. и обвиняемым Аразом Гусеновым в сентябре 2023 года. Фигурант дела признан виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговором суда ему назначили 10 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, а также выплате морального и материального ущерба, который в сумме составит 835 тыс. руб. Гусейнов также обязан возместить работу адвокатов военнослужащего, которую оценили в 230 тыс. руб.

Конфликт между мужчинами произошел в парке им. Ленина в Батайске 3 сентября 2023 года около 2:00. По версии следствия, 31-летний Гусейнов не менее восьми раз выстрелил из травматического оружия в потерпевшего и скрылся. Пострадавшим оказался боец ЧВК «Вагнер», принимавший участие в специальной военной операции на Украине. Через несколько дней после происшествия бывший на тот момент депутатом Государственной думы Александр Хинштейн обратился с запросами в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой о проверке по факту нападения группы лиц на участника СВО.

Мать 28-летнего военнослужащего рассказывала СМИ, что ее сын состоял в ЧВК «Вагнер» и участвовал в военных конфликтах в Сирии и Африке, а затем был направлен в зону СВО. Ночью 3 сентября Вячеслав К. гулял со своей девушкой и встретил рядом с кафе «Клевер» одноклассника, остановился с ним поговорить. Заметив, что за ними наблюдает неизвестный, Вячеслав спросил, что ему нужно. После этого из кафе вышла группа людей, которые напали на Вячеслава.

«Он сказал им: „Пацаны, я на фронте вас защищаю“», — рассказывала мать потерпевшего.

Далее потерпевший якобы предложил нападавшим решить конфликт «один на один». Один из участников драки согласился с предложением и отошел с военнослужащим за киоск, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в Вячеслава. Несмотря на полученные ранения, пострадавший смог убежать, а наутро обратился в больницу.

На месте происшествия правоохранители обнаружили пять пуль и три гильзы, подтверждающие применение травматического оружия. По версии следствия, стрелявшим был ранее несудимый Араз Гусейнов. Его задержали в качестве подозреваемого 5 сентября 2023 года, по решению суда заключили под стражу. В суде Араз Гусейнов не признал вину. Адвокаты настаивают, что их доверитель не причастен к преступлению.

По решению суда, срок, проведенный под стражей по формуле «день за день», будет засчитан в счет отбывания наказания.

Кроме того, после выхода из колонии в течение 1,5 лет Гусейнову будет запрещено покидать пределы муниципалитета, в котором он проживает, без уведомления. До задержания Араз Гусейнов фактически проживал в Ростове-на-Дону.

«На наш взгляд, приговор слишком суровый. Имелись основания для переквалификации дела на менее тяжкую статью, но даже по этой статье можно было назначить от восьми лет. Подзащитный заявил, что нужно обжаловать приговор»,— сказал адвокат Александр Золоторев.

Потерпевший в настоящий момент находится в зоне боевых действий. Его юридические представители намерены в ближайшее время связаться с ним и уточнить вопрос об удовлетворенности суммой компенсации и возможном обжаловании приговора.

Константин Соловьев