В 2026 году Кубань планирует экспортировать продукции АПК на $2,78 млрд

Краснодарский край наращивает поставки агропромышленной продукции в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2030 году региону предстоит обеспечить объем экспорта продукции АПК на уровне $4,01 млрд, а также увеличить долю несырьевого экспорта до 58%. На 2026 год установлен ориентир в $2,78 млрд. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального минсельхоза, в настоящее время за рубеж отгружено 868,4 тыс. т сельхозпродукции на сумму $248 млн.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в регионе стартовала весенняя посевная кампания. В 2026 году под яровые культуры отведено около 1,8 млн га, что соответствует уровню прошлого года. Как сообщили в администрации края, первыми к полевым работам приступили хозяйства Абинского, Лабинского, Тихорецкого и Калининского районов. Сев начался с зернового гороха, далее аграрии планируют приступить к пшенице, рису, подсолнечнику и сахарной свекле.

Наибольшие площади традиционно отведены под подсолнечник — 479,3 тыс. га. Кукурузой планируется занять 369,5 тыс. га, сахарной свеклой — 226 тыс. га. Посевы сои составят около 145 тыс. га, риса — 99,7 тыс. га. Под овощные культуры и картофель выделено 89,3 тыс. га.

В текущую кампанию в полевых работах будет задействовано почти 36 тыс. единиц техники. По данным региональных властей, энергообеспеченность сельхозорганизаций в крае составляет 203,4 л. с. на 100 га, что является одним из самых высоких показателей в стране. Также сформированы достаточные запасы горюче-смазочных материалов.

Вячеслав Рыжков