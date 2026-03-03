В реке Дон нашли 12 краснокнижных растений

Ученые нашли в реке Дон 12 видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЦ РАН.

Данные ботаники собирали 16 лет: с 2006 по 2022 год. Они впервые проанализировали флору рек и водоемов степной зоны Ростовской области.

Растения условно разделили на 19 групп, в перспективе в классификацию могут внести еще 13. К самым распространенным речным растениям отнесли роголистник, водокрас, ряску, кувшинку и кубышку.

Мария Хоперская