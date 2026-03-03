«Аль-Арабия»: «Моссад» ночью провел операцию в Иране

Израильская разведслужба «Моссад» этой ночью провела наземную операцию на территории Ирана. Об этом сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По их информации, операция была проведена при поддержке сил спецназа. Другие подробности неизвестны.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целями были названы смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. При атаке был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ иранские власти стали наносить удары по американским объектам в странах Персидского залива. Вчера Дональд Трамп не исключил проведение наземной операции в Иране. Опрос CNN показал, что 59% американцев не одобряют удары по Ирану.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».