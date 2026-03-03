CNN: 59% американцев не одобряют удары по Ирану

59% опрошенных американцев заявили, что не одобряют решение властей США начать военную операцию против Ирана. Это выяснилось в результате опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала CNN.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В поддержку ударов по Ирану выступил 41% опрошенных. Сторонники Республиканской партии поддерживают решение о начале военной операции намного чаще, чем демократы,— 77% против 18%.

Поддержка американцами потенциальной наземной операции в Иране еще ниже. Однозначно за нее выступают лишь 12% американцев, 60% — против, и 28% не уверены в этом вопросе. Кроме того, 60% опрошенных не верят, что у президента США Дональда Трампа есть план по разрешению ситуации вокруг Ирана. 56% опрошенных считают вероятным, что эта операция выльется в долгосрочный конфликт между США и Ираном.

Только 27% опрошенных считают, что США исчерпали дипломатические средства перед нанесением ударов, 39% считают, что нужно было прилагать больше усилий в сфере дипломатии. Большинство американцев также ожидают, что военная операция сделает Иран большей угрозой для США, чем раньше,— так ответили 54% против 46%, считающих, что это уменьшает угрозу для Америки.

Яна Рождественская