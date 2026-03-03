В Советском районе Ростова в ряде жилых домов отключили отопление

В Советском районе Ростова-на-Дону отопление и горячую воду выключили в ряде многоэтажных домов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С неудобствами ростовчане столкнулись из-за порыва теплотрассы по проспекту Стачки, 218. На время аварийно-восстановительных работы теплоснабжение выключили в следующих домах: улицы Еременко, 56-64, 81/1-87/3 и Малиновского, 76-78 «В».

Восстановить теплоснабжение планируется до 20:00 3 марта.

Мария Хоперская