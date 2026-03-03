Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовские таможенники передали на нужды СВО конфискованные товары стоимостью 11 млн рублей

Сотрудники Ростовской таможни передали на нужды специальной военной операции конфискат на сумму 11 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Фото: Ростовская таможня

Фото: Ростовская таможня

Фото: Ростовская таможня

Фото: Ростовская таможня

Фото: Ростовская таможня

Фото: Ростовская таможня

Речь идет о квадроцикле «Polaris», автомобиле «LEXUS RX 350», смартфонах и другой телекоммуникационной технике. Электронные устройства (производители Индия, Китай и Вьетнам) обнаружили в одном из магазинов Ростова-на-Дону.

Автомобиль изъяли по делу об административном правонарушении за нарушение процедуры таможенного транзита, а квадроцикл — в рамках уголовного дела по факту контрабанды алкоголя.

Мария Хоперская

