Умара Джабраилова похоронили в Чечне

Бизнесмена Умара Джабраилова, который накануне совершил самоубийство в московском ЖК, похоронили в его родовом селе Новые Атаги в Чечне, сообщает ТАСС. Утром 3 марта тело господина Джабраилова доставили на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Боршигова / ТАСС Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Умара Джабраилова хоронили по мусульманским обычаям. Над умершим провели необходимые ритуалы, после чего вынесли на носилках, совершая обряд зикр. Тело бизнесмена на кладбище доставили пешком, после чего похоронили. Траурные мероприятия в Чечне по традициям проходят три дня.

Умар Джабраилов умер 2 марта. Его обнаружили с огнестрельным ранением головы в ЖК «Vesper Tverskaya» в Москве. Рядом с бизнесменом лежал пистолет марки Luger. СКР начал проводить доследственную проверку. В 2020 году бизнесмен уже пытался совершить самоубийство. Тогда его удалось спасти.

