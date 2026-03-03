Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умара Джабраилова похоронили в Чечне

Бизнесмена Умара Джабраилова, который накануне совершил самоубийство в московском ЖК, похоронили в его родовом селе Новые Атаги в Чечне, сообщает ТАСС. Утром 3 марта тело господина Джабраилова доставили на родину.

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Умара Джабраилова хоронили по мусульманским обычаям. Над умершим провели необходимые ритуалы, после чего вынесли на носилках, совершая обряд зикр. Тело бизнесмена на кладбище доставили пешком, после чего похоронили. Траурные мероприятия в Чечне по традициям проходят три дня.

Чем известен Умар Джабраилов

Читать далее

Умар Джабраилов умер 2 марта. Его обнаружили с огнестрельным ранением головы в ЖК «Vesper Tverskaya» в Москве. Рядом с бизнесменом лежал пистолет марки Luger. СКР начал проводить доследственную проверку. В 2020 году бизнесмен уже пытался совершить самоубийство. Тогда его удалось спасти.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Суицид в апартаментах».

Фотогалерея

Каким был Умар Джабраилов

Предыдущая фотография
Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, меценат Умар Алиевич Джабраилов. 1990-е

Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, меценат Умар Алиевич Джабраилов. 1990-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С народным артистом СССР Иосифом Кобзоном на втором съезде Ассамблеи народов России в Центре Международной Торговли, 2000 год

С народным артистом СССР Иосифом Кобзоном на втором съезде Ассамблеи народов России в Центре Международной Торговли, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

С музыкантом Юрием Башметом на благотворительном вечере «Они такие же как мы, они должны быть среди нас», организованном Международным фондом гуманитарных программ «Союза правых сил», 2001 год

С музыкантом Юрием Башметом на благотворительном вечере «Они такие же как мы, они должны быть среди нас», организованном Международным фондом гуманитарных программ «Союза правых сил», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С художником Андреем Бильжо на вечеринке журнала «Дизайн иллюстрейтед» в клубе «Мао», 2001 год

С художником Андреем Бильжо на вечеринке журнала «Дизайн иллюстрейтед» в клубе «Мао», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С главным редактором журнала VOGUE Аленой Долецкой на презентации новой ювелирной коллекции Boucheron в Российском Фонде Культуры, 2002 год

С главным редактором журнала VOGUE Аленой Долецкой на презентации новой ювелирной коллекции Boucheron в Российском Фонде Культуры, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на праздничном приеме, посвященном 50-летию альтиста и дирижера Юрия Башмета, 2003 год

С итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на праздничном приеме, посвященном 50-летию альтиста и дирижера Юрия Башмета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С Рамзаном Кадыровым на финальном матче розыгрыша кубка России «Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), 2004 год

С Рамзаном Кадыровым на финальном матче розыгрыша кубка России «Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на заседании Совета федерации, 2004 год

С сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С представителем Госсовета Чечни в Совете федерации Мусой Умаровым (в центре) и кандидатом на пост президента Чечни, министра внутренних дел республики Алу Алхановым на заседании Совета федерации, 2004 год

С представителем Госсовета Чечни в Совете федерации Мусой Умаровым (в центре) и кандидатом на пост президента Чечни, министра внутренних дел республики Алу Алхановым на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На презентации фотопроекта Юлии Бочковой The Best People в ресторане «Галерея», 2005 год

На презентации фотопроекта Юлии Бочковой The Best People в ресторане «Галерея», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На заседании Совета федерации, 2007 год

На заседании Совета федерации, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С боксером Альбертом Гучиговым на форуме «Ресурсно-промышленный потенциал глобальных и национальных проектов. Россия, Азия, Африка», 2007 год

С боксером Альбертом Гучиговым на форуме «Ресурсно-промышленный потенциал глобальных и национальных проектов. Россия, Азия, Африка», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бровко

С главным редактором журнала Hello! Светланой Бондарчук и ее мужем, режиссером Федором Бондарчуком на вечеринке Silver Rain In Black, 2008 год

С главным редактором журнала Hello! Светланой Бондарчук и ее мужем, режиссером Федором Бондарчуком на вечеринке Silver Rain In Black, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: вице-президент и главный дизайнер компании Chopard Каролина Груози-Шойфеле, сенатор Умар Джабраилов и дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова на концерте британского певца Элтона Джона в «Барвиха Luxury Village», 2008 год

Слева направо: вице-президент и главный дизайнер компании Chopard Каролина Груози-Шойфеле, сенатор Умар Джабраилов и дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова на концерте британского певца Элтона Джона в «Барвиха Luxury Village», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого в ресторане «Ларива», 2009 год

На праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого в ресторане «Ларива», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С предпринимателем Александром Мамутом на открытии клуба «КоммерсантЪ» на территории фабрики «Красный Октябрь», 2010 год

С предпринимателем Александром Мамутом на открытии клуба «КоммерсантЪ» на территории фабрики «Красный Октябрь», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Екатериной Дробыш на открытии Tatler Club в гостинице «Украина», 2010 год

С актрисой Екатериной Дробыш на открытии Tatler Club в гостинице «Украина», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дизайнером Роберто Кавалли и балериной Анастасией Волочковой на праздновании 150-летия компании Chopard в «Барвиха luxury Village», 2010 год

С дизайнером Роберто Кавалли и балериной Анастасией Волочковой на праздновании 150-летия компании Chopard в «Барвиха luxury Village», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Ксенией Собчак на вечеринке по случаю первого дня конкурса «Новая волна-2010» в ресторане La Riva, 2010 год

С телеведущей Ксенией Собчак на вечеринке по случаю первого дня конкурса «Новая волна-2010» в ресторане La Riva, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На рассмотрении уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons в Тверском районном суде, 2017 год

На рассмотрении уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons в Тверском районном суде, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 20

Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, меценат Умар Алиевич Джабраилов. 1990-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С народным артистом СССР Иосифом Кобзоном на втором съезде Ассамблеи народов России в Центре Международной Торговли, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

С музыкантом Юрием Башметом на благотворительном вечере «Они такие же как мы, они должны быть среди нас», организованном Международным фондом гуманитарных программ «Союза правых сил», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С художником Андреем Бильжо на вечеринке журнала «Дизайн иллюстрейтед» в клубе «Мао», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С главным редактором журнала VOGUE Аленой Долецкой на презентации новой ювелирной коллекции Boucheron в Российском Фонде Культуры, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на праздничном приеме, посвященном 50-летию альтиста и дирижера Юрия Башмета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С Рамзаном Кадыровым на финальном матче розыгрыша кубка России «Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С представителем Госсовета Чечни в Совете федерации Мусой Умаровым (в центре) и кандидатом на пост президента Чечни, министра внутренних дел республики Алу Алхановым на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На презентации фотопроекта Юлии Бочковой The Best People в ресторане «Галерея», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На заседании Совета федерации, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С боксером Альбертом Гучиговым на форуме «Ресурсно-промышленный потенциал глобальных и национальных проектов. Россия, Азия, Африка», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бровко

С главным редактором журнала Hello! Светланой Бондарчук и ее мужем, режиссером Федором Бондарчуком на вечеринке Silver Rain In Black, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: вице-президент и главный дизайнер компании Chopard Каролина Груози-Шойфеле, сенатор Умар Джабраилов и дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова на концерте британского певца Элтона Джона в «Барвиха Luxury Village», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого в ресторане «Ларива», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С предпринимателем Александром Мамутом на открытии клуба «КоммерсантЪ» на территории фабрики «Красный Октябрь», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Екатериной Дробыш на открытии Tatler Club в гостинице «Украина», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дизайнером Роберто Кавалли и балериной Анастасией Волочковой на праздновании 150-летия компании Chopard в «Барвиха luxury Village», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Ксенией Собчак на вечеринке по случаю первого дня конкурса «Новая волна-2010» в ресторане La Riva, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На рассмотрении уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons в Тверском районном суде, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все