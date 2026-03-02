Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой

Бизнесмен, бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов покончил с собой в ЖК «Vesper Tverskaya» в Москве, сообщил источник «Ъ». Рядом с ним был обнаружен пистолет Luger. Записки он не оставил, но незадолго до рокового события записал несколько видеокомментариев о событиях в Иране.

Умар Джабраилов в суде во время рассмотрения уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons (ноябрь 2017 года)

Умар Джабраилов в суде во время рассмотрения уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons (ноябрь 2017 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Умар Джабраилов в суде во время рассмотрения уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons (ноябрь 2017 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Умара Джабраилова обнаружили с огнестрельным ранением головы. Примерно в 03:00 мск он был доставлен в больницу. Реанимационные действия не помогли. Он был госпитализирован как неизвестный. Позже его опознали.

Чем известен Умар Джабраилов

Читать далее

Сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку. По ее результатам, отметил источник «Ъ», будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. Произошедшее могут квалифицировать, как доведение до самоубийства.

В 2020 году Умар Джабраилов пытался совершить самоубийство. Тогда его спасли. В 2017 году находясь в состоянии наркотического опьянения бизнесмен устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons, где у него были собственные апартаменты. В итоге его приговорили к штрафу в 500 тыс. руб. по делу о хулиганстве.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 году стал топ-менеджером группы компаний «Плаза». Эта структура управляла торговыми центрами в России, в том числе «Охотным Рядом», «Смоленским пассажем», гостиницей «Россия». В 2004-2009 годах был сенатором от Чечни. В 2009-2013 годах занимал должность советника помощника президента РФ по международным делам. В 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Фотогалерея

Сенатор, бизнесмен, меценат

Предыдущая фотография
Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, меценат Умар Алиевич Джабраилов. 1990-е

Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, меценат Умар Алиевич Джабраилов. 1990-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С народным артистом СССР Иосифом Кобзоном на втором съезде Ассамблеи народов России в Центре Международной Торговли, 2000 год

С народным артистом СССР Иосифом Кобзоном на втором съезде Ассамблеи народов России в Центре Международной Торговли, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

С музыкантом Юрием Башметом на благотворительном вечере «Они такие же как мы, они должны быть среди нас», организованном Международным фондом гуманитарных программ «Союза правых сил», 2001 год

С музыкантом Юрием Башметом на благотворительном вечере «Они такие же как мы, они должны быть среди нас», организованном Международным фондом гуманитарных программ «Союза правых сил», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С художником Андреем Бильжо на вечеринке журнала «Дизайн иллюстрейтед» в клубе «Мао», 2001 год

С художником Андреем Бильжо на вечеринке журнала «Дизайн иллюстрейтед» в клубе «Мао», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С главным редактором журнала VOGUE Аленой Долецкой на презентации новой ювелирной коллекции Boucheron в Российском Фонде Культуры, 2002 год

С главным редактором журнала VOGUE Аленой Долецкой на презентации новой ювелирной коллекции Boucheron в Российском Фонде Культуры, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на праздничном приеме, посвященном 50-летию альтиста и дирижера Юрия Башмета, 2003 год

С итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на праздничном приеме, посвященном 50-летию альтиста и дирижера Юрия Башмета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С Рамзаном Кадыровым на финальном матче розыгрыша кубка России «Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), 2004 год

С Рамзаном Кадыровым на финальном матче розыгрыша кубка России «Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на заседании Совета федерации, 2004 год

С сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С представителем Госсовета Чечни в Совете федерации Мусой Умаровым (в центре) и кандидатом на пост президента Чечни, министра внутренних дел республики Алу Алхановым на заседании Совета федерации, 2004 год

С представителем Госсовета Чечни в Совете федерации Мусой Умаровым (в центре) и кандидатом на пост президента Чечни, министра внутренних дел республики Алу Алхановым на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На презентации фотопроекта Юлии Бочковой The Best People в ресторане «Галерея», 2005 год

На презентации фотопроекта Юлии Бочковой The Best People в ресторане «Галерея», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На заседании Совета федерации, 2007 год

На заседании Совета федерации, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С боксером Альбертом Гучиговым на форуме «Ресурсно-промышленный потенциал глобальных и национальных проектов. Россия, Азия, Африка», 2007 год

С боксером Альбертом Гучиговым на форуме «Ресурсно-промышленный потенциал глобальных и национальных проектов. Россия, Азия, Африка», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бровко

С главным редактором журнала Hello! Светланой Бондарчук и ее мужем, режиссером Федором Бондарчуком на вечеринке Silver Rain In Black, 2008 год

С главным редактором журнала Hello! Светланой Бондарчук и ее мужем, режиссером Федором Бондарчуком на вечеринке Silver Rain In Black, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: вице-президент и главный дизайнер компании Chopard Каролина Груози-Шойфеле, сенатор Умар Джабраилов и дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова на концерте британского певца Элтона Джона в «Барвиха Luxury Village», 2008 год

Слева направо: вице-президент и главный дизайнер компании Chopard Каролина Груози-Шойфеле, сенатор Умар Джабраилов и дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова на концерте британского певца Элтона Джона в «Барвиха Luxury Village», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого в ресторане «Ларива», 2009 год

На праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого в ресторане «Ларива», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С предпринимателем Александром Мамутом на открытии клуба «КоммерсантЪ» на территории фабрики «Красный Октябрь», 2010 год

С предпринимателем Александром Мамутом на открытии клуба «КоммерсантЪ» на территории фабрики «Красный Октябрь», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Екатериной Дробыш на открытии Tatler Club в гостинице «Украина», 2010 год

С актрисой Екатериной Дробыш на открытии Tatler Club в гостинице «Украина», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дизайнером Роберто Кавалли и балериной Анастасией Волочковой на праздновании 150-летия компании Chopard в «Барвиха luxury Village», 2010 год

С дизайнером Роберто Кавалли и балериной Анастасией Волочковой на праздновании 150-летия компании Chopard в «Барвиха luxury Village», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Ксенией Собчак на вечеринке по случаю первого дня конкурса «Новая волна-2010» в ресторане La Riva, 2010 год

С телеведущей Ксенией Собчак на вечеринке по случаю первого дня конкурса «Новая волна-2010» в ресторане La Riva, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На рассмотрении уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons в Тверском районном суде, 2017 год

На рассмотрении уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons в Тверском районном суде, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 20

Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, меценат Умар Алиевич Джабраилов. 1990-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С народным артистом СССР Иосифом Кобзоном на втором съезде Ассамблеи народов России в Центре Международной Торговли, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

С музыкантом Юрием Башметом на благотворительном вечере «Они такие же как мы, они должны быть среди нас», организованном Международным фондом гуманитарных программ «Союза правых сил», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С художником Андреем Бильжо на вечеринке журнала «Дизайн иллюстрейтед» в клубе «Мао», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С главным редактором журнала VOGUE Аленой Долецкой на презентации новой ювелирной коллекции Boucheron в Российском Фонде Культуры, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на праздничном приеме, посвященном 50-летию альтиста и дирижера Юрия Башмета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С Рамзаном Кадыровым на финальном матче розыгрыша кубка России «Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С представителем Госсовета Чечни в Совете федерации Мусой Умаровым (в центре) и кандидатом на пост президента Чечни, министра внутренних дел республики Алу Алхановым на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На презентации фотопроекта Юлии Бочковой The Best People в ресторане «Галерея», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На заседании Совета федерации, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С боксером Альбертом Гучиговым на форуме «Ресурсно-промышленный потенциал глобальных и национальных проектов. Россия, Азия, Африка», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бровко

С главным редактором журнала Hello! Светланой Бондарчук и ее мужем, режиссером Федором Бондарчуком на вечеринке Silver Rain In Black, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: вице-президент и главный дизайнер компании Chopard Каролина Груози-Шойфеле, сенатор Умар Джабраилов и дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова на концерте британского певца Элтона Джона в «Барвиха Luxury Village», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого в ресторане «Ларива», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С предпринимателем Александром Мамутом на открытии клуба «КоммерсантЪ» на территории фабрики «Красный Октябрь», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Екатериной Дробыш на открытии Tatler Club в гостинице «Украина», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дизайнером Роберто Кавалли и балериной Анастасией Волочковой на праздновании 150-летия компании Chopard в «Барвиха luxury Village», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Ксенией Собчак на вечеринке по случаю первого дня конкурса «Новая волна-2010» в ресторане La Riva, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На рассмотрении уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons в Тверском районном суде, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все