Бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой

Бизнесмен, бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов покончил с собой в ЖК «Vesper Tverskaya» в Москве, сообщил источник «Ъ». Рядом с ним был обнаружен пистолет Luger. Записки он не оставил, но незадолго до рокового события записал несколько видеокомментариев о событиях в Иране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Джабраилов в суде во время рассмотрения уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons (ноябрь 2017 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Умар Джабраилов в суде во время рассмотрения уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons (ноябрь 2017 года)

Умара Джабраилова обнаружили с огнестрельным ранением головы. Примерно в 03:00 мск он был доставлен в больницу. Реанимационные действия не помогли. Он был госпитализирован как неизвестный. Позже его опознали.

Сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку. По ее результатам, отметил источник «Ъ», будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. Произошедшее могут квалифицировать, как доведение до самоубийства.

В 2020 году Умар Джабраилов пытался совершить самоубийство. Тогда его спасли. В 2017 году находясь в состоянии наркотического опьянения бизнесмен устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons, где у него были собственные апартаменты. В итоге его приговорили к штрафу в 500 тыс. руб. по делу о хулиганстве.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 году стал топ-менеджером группы компаний «Плаза». Эта структура управляла торговыми центрами в России, в том числе «Охотным Рядом», «Смоленским пассажем», гостиницей «Россия». В 2004-2009 годах был сенатором от Чечни. В 2009-2013 годах занимал должность советника помощника президента РФ по международным делам. В 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».