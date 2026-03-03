Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тело Умара Джабраилова доставили в Чечню

Тело бизнесмена Умара Джабраилова, который покончил жизнь самоубийством, сегодня утром доставили в Чечню. Об этом рассказали ТАСС родственники погибшего.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Похороны проходят в его родовом селе Новые Атаги. Процессия началась после 11:00, она проходит пешком от дома родственников бизнесмена до кладбища. На церемонию пришли десятки человек.

Чем известен Умар Джабраилов

2 марта Умар Джабраилов покончил с собой в ЖК «Vesper Tverskaya» в Москве. Рядом с ним был обнаружен пистолет Luger. Записки он не оставил. По словам источников «Ъ», спровоцировали происшедшее, очевидно, события на Ближнем Востоке, которые экс-сенатор воспринимал весьма болезненно.

Подробности — в материале «Ъ» «Суицид в апартаментах».

Сенатор, бизнесмен, меценат

Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, меценат Умар Алиевич Джабраилов. 1990-е

Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, меценат Умар Алиевич Джабраилов. 1990-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С народным артистом СССР Иосифом Кобзоном на втором съезде Ассамблеи народов России в Центре Международной Торговли, 2000 год

С народным артистом СССР Иосифом Кобзоном на втором съезде Ассамблеи народов России в Центре Международной Торговли, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

С музыкантом Юрием Башметом на благотворительном вечере «Они такие же как мы, они должны быть среди нас», организованном Международным фондом гуманитарных программ «Союза правых сил», 2001 год

С музыкантом Юрием Башметом на благотворительном вечере «Они такие же как мы, они должны быть среди нас», организованном Международным фондом гуманитарных программ «Союза правых сил», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С художником Андреем Бильжо на вечеринке журнала «Дизайн иллюстрейтед» в клубе «Мао», 2001 год

С художником Андреем Бильжо на вечеринке журнала «Дизайн иллюстрейтед» в клубе «Мао», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С главным редактором журнала VOGUE Аленой Долецкой на презентации новой ювелирной коллекции Boucheron в Российском Фонде Культуры, 2002 год

С главным редактором журнала VOGUE Аленой Долецкой на презентации новой ювелирной коллекции Boucheron в Российском Фонде Культуры, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на праздничном приеме, посвященном 50-летию альтиста и дирижера Юрия Башмета, 2003 год

С итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на праздничном приеме, посвященном 50-летию альтиста и дирижера Юрия Башмета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С Рамзаном Кадыровым на финальном матче розыгрыша кубка России «Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), 2004 год

С Рамзаном Кадыровым на финальном матче розыгрыша кубка России «Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на заседании Совета федерации, 2004 год

С сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С представителем Госсовета Чечни в Совете федерации Мусой Умаровым (в центре) и кандидатом на пост президента Чечни, министра внутренних дел республики Алу Алхановым на заседании Совета федерации, 2004 год

С представителем Госсовета Чечни в Совете федерации Мусой Умаровым (в центре) и кандидатом на пост президента Чечни, министра внутренних дел республики Алу Алхановым на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На презентации фотопроекта Юлии Бочковой The Best People в ресторане «Галерея», 2005 год

На презентации фотопроекта Юлии Бочковой The Best People в ресторане «Галерея», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На заседании Совета федерации, 2007 год

На заседании Совета федерации, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С боксером Альбертом Гучиговым на форуме «Ресурсно-промышленный потенциал глобальных и национальных проектов. Россия, Азия, Африка», 2007 год

С боксером Альбертом Гучиговым на форуме «Ресурсно-промышленный потенциал глобальных и национальных проектов. Россия, Азия, Африка», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бровко

С главным редактором журнала Hello! Светланой Бондарчук и ее мужем, режиссером Федором Бондарчуком на вечеринке Silver Rain In Black, 2008 год

С главным редактором журнала Hello! Светланой Бондарчук и ее мужем, режиссером Федором Бондарчуком на вечеринке Silver Rain In Black, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: вице-президент и главный дизайнер компании Chopard Каролина Груози-Шойфеле, сенатор Умар Джабраилов и дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова на концерте британского певца Элтона Джона в «Барвиха Luxury Village», 2008 год

Слева направо: вице-президент и главный дизайнер компании Chopard Каролина Груози-Шойфеле, сенатор Умар Джабраилов и дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова на концерте британского певца Элтона Джона в «Барвиха Luxury Village», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого в ресторане «Ларива», 2009 год

На праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого в ресторане «Ларива», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С предпринимателем Александром Мамутом на открытии клуба «КоммерсантЪ» на территории фабрики «Красный Октябрь», 2010 год

С предпринимателем Александром Мамутом на открытии клуба «КоммерсантЪ» на территории фабрики «Красный Октябрь», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Екатериной Дробыш на открытии Tatler Club в гостинице «Украина», 2010 год

С актрисой Екатериной Дробыш на открытии Tatler Club в гостинице «Украина», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дизайнером Роберто Кавалли и балериной Анастасией Волочковой на праздновании 150-летия компании Chopard в «Барвиха luxury Village», 2010 год

С дизайнером Роберто Кавалли и балериной Анастасией Волочковой на праздновании 150-летия компании Chopard в «Барвиха luxury Village», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Ксенией Собчак на вечеринке по случаю первого дня конкурса «Новая волна-2010» в ресторане La Riva, 2010 год

С телеведущей Ксенией Собчак на вечеринке по случаю первого дня конкурса «Новая волна-2010» в ресторане La Riva, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На рассмотрении уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons в Тверском районном суде, 2017 год

На рассмотрении уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons в Тверском районном суде, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

