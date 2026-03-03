Тело Умара Джабраилова доставили в Чечню

Тело бизнесмена Умара Джабраилова, который покончил жизнь самоубийством, сегодня утром доставили в Чечню. Об этом рассказали ТАСС родственники погибшего.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Похороны проходят в его родовом селе Новые Атаги. Процессия началась после 11:00, она проходит пешком от дома родственников бизнесмена до кладбища. На церемонию пришли десятки человек.

2 марта Умар Джабраилов покончил с собой в ЖК «Vesper Tverskaya» в Москве. Рядом с ним был обнаружен пистолет Luger. Записки он не оставил. По словам источников «Ъ», спровоцировали происшедшее, очевидно, события на Ближнем Востоке, которые экс-сенатор воспринимал весьма болезненно.

