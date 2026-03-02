Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суицид в апартаментах

Умар Джабраилов умер от огнестрельного ранения в голову

Обстоятельства гибели 67-летнего бывшего члена Совета федерации от Чечни и бизнесмена Умара Джабраилова стали предметом разбирательства, которое проводят следственные органы СКР и полиция. Между тем знакомые господина Джабраилова уверены, что тот ушел из жизни добровольно, не справившись с депрессией и финансовыми проблемами. Спусковой же крючок, считают они, мог быть нажат на фоне событий на Ближнем Востоке, которые бизнесмен принимал близко к сердцу.

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

В апартаментах Умара Джабраилова в ЖК Vesper Tverskaya, расположенном возле станции метро «Маяковская» в Москве, прогремел выстрел. Пострадавшего с пулевым ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в Боткинскую больницу, где он, несмотря на все усилия врачей, через пару часов скончался. От врачей силовики узнали имя пациента, поступившего с пулевым ранением, а затем установили, где произошла трагедия. Осматривая место происшествия, сотрудники СКР и полиции обнаружили пистолет «Люгер», из которого, предположительно, был смертельно ранен экс-сенатор. В помещении, по предварительным данным, он находился один, о чем свидетельствуют, в частности, записи видеокамер, поэтому, скорее всего, произошло самоубийство, считают правоохранители.

Подтолкнуть к нему Умара Джабраилова, по словам его знакомых, мог целый ряд обстоятельств. Среди них проблемы с реализацией ряда проектов, в том числе связанных со строительством, на новых российских территориях, депрессия и состояние здоровья. По словам источников “Ъ”, непосредственно же спровоцировали происшедшее, очевидно, события на Ближнем Востоке, которые экс-сенатор воспринимал весьма болезненно. Предсмертной записки он не оставил.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом будет принято по результатам доследственной проверки.

Даже если будет признано, что экс-сенатор ушел из жизни добровольно (в 2020 году Умар Джабраилов уже пытался совершить самоубийство, но тогда его спасли), полиции предстоит выяснить происхождение оружия, которое у него, очевидно, находилось незаконно.

В Vesper Tverskaya бизнесмен перебрался пару лет назад. Раньше Умар Джабраилов жил в московском отеле Four Seasons, где у него также были апартаменты. В 2017 году, находясь в состоянии наркотического опьянения (в его моче были обнаружены следы кокаина), как следует из материалов уголовного дела, он, «воспользовавшись заменой персонала по предоставлению услуг доставки еды в номер как незначительным поводом», грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу. Для этого, вооружившись наградным пистолетом конструкции Ярыгина «Грач» калибра 9 х 19 мм и держа его в правой руке стволом вниз, господин Джабраилов спустился на лифте на второй этаж в холл. Там, говорится в материалах расследования, действуя из хулиганских побуждений и не реагируя на замечания окружающих, он произвел один выстрел в потолок, после чего вернулся к себе в гостиничный номер, где и был задержан полицейскими.

Тверской райсуд Москвы рассмотрел уголовное дело в отношении господина Джабраилова в особом порядке в связи с признанием им вины. Было установлено, что в лечении от наркомании он не нуждается, а свой проступок осознал и глубоко в нем раскаивается. Также было учтено, что подсудимый положительно характеризуется по месту жительства и работы, а также Московским музеем современного искусства и столичным комитетом российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса, имеет ряд благодарственных и рекомендательных писем, осуществляет благотворительную деятельность. В результате его оштрафовали на полмиллиона рублей, а пистолет изъяли.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 году стал топ-менеджером группы компаний «Плаза». Эта структура управляла торговыми центрами в России, в том числе «Охотным Рядом», Смоленским пассажем, гостиницей «Россия». В 2004–2009 годах был сенатором от Чечни. В 2009–2013 годах занимал должность советника помощника президента РФ по международным делам. В 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Николай Сергеев

Каким был Умар Джабраилов — в фотогалерее «Ъ».

Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, меценат Умар Алиевич Джабраилов. 1990-е

Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, меценат Умар Алиевич Джабраилов. 1990-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С народным артистом СССР Иосифом Кобзоном на втором съезде Ассамблеи народов России в Центре Международной Торговли, 2000 год

С народным артистом СССР Иосифом Кобзоном на втором съезде Ассамблеи народов России в Центре Международной Торговли, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

С музыкантом Юрием Башметом на благотворительном вечере «Они такие же как мы, они должны быть среди нас», организованном Международным фондом гуманитарных программ «Союза правых сил», 2001 год

С музыкантом Юрием Башметом на благотворительном вечере «Они такие же как мы, они должны быть среди нас», организованном Международным фондом гуманитарных программ «Союза правых сил», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С художником Андреем Бильжо на вечеринке журнала «Дизайн иллюстрейтед» в клубе «Мао», 2001 год

С художником Андреем Бильжо на вечеринке журнала «Дизайн иллюстрейтед» в клубе «Мао», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С главным редактором журнала VOGUE Аленой Долецкой на презентации новой ювелирной коллекции Boucheron в Российском Фонде Культуры, 2002 год

С главным редактором журнала VOGUE Аленой Долецкой на презентации новой ювелирной коллекции Boucheron в Российском Фонде Культуры, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на праздничном приеме, посвященном 50-летию альтиста и дирижера Юрия Башмета, 2003 год

С итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на праздничном приеме, посвященном 50-летию альтиста и дирижера Юрия Башмета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С Рамзаном Кадыровым на финальном матче розыгрыша кубка России «Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), 2004 год

С Рамзаном Кадыровым на финальном матче розыгрыша кубка России «Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на заседании Совета федерации, 2004 год

С сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С представителем Госсовета Чечни в Совете федерации Мусой Умаровым (в центре) и кандидатом на пост президента Чечни, министра внутренних дел республики Алу Алхановым на заседании Совета федерации, 2004 год

С представителем Госсовета Чечни в Совете федерации Мусой Умаровым (в центре) и кандидатом на пост президента Чечни, министра внутренних дел республики Алу Алхановым на заседании Совета федерации, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На презентации фотопроекта Юлии Бочковой The Best People в ресторане «Галерея», 2005 год

На презентации фотопроекта Юлии Бочковой The Best People в ресторане «Галерея», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На заседании Совета федерации, 2007 год

На заседании Совета федерации, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С боксером Альбертом Гучиговым на форуме «Ресурсно-промышленный потенциал глобальных и национальных проектов. Россия, Азия, Африка», 2007 год

С боксером Альбертом Гучиговым на форуме «Ресурсно-промышленный потенциал глобальных и национальных проектов. Россия, Азия, Африка», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бровко

С главным редактором журнала Hello! Светланой Бондарчук и ее мужем, режиссером Федором Бондарчуком на вечеринке Silver Rain In Black, 2008 год

С главным редактором журнала Hello! Светланой Бондарчук и ее мужем, режиссером Федором Бондарчуком на вечеринке Silver Rain In Black, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: вице-президент и главный дизайнер компании Chopard Каролина Груози-Шойфеле, сенатор Умар Джабраилов и дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова на концерте британского певца Элтона Джона в «Барвиха Luxury Village», 2008 год

Слева направо: вице-президент и главный дизайнер компании Chopard Каролина Груози-Шойфеле, сенатор Умар Джабраилов и дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова на концерте британского певца Элтона Джона в «Барвиха Luxury Village», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого в ресторане «Ларива», 2009 год

На праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого в ресторане «Ларива», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С предпринимателем Александром Мамутом на открытии клуба «КоммерсантЪ» на территории фабрики «Красный Октябрь», 2010 год

С предпринимателем Александром Мамутом на открытии клуба «КоммерсантЪ» на территории фабрики «Красный Октябрь», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Екатериной Дробыш на открытии Tatler Club в гостинице «Украина», 2010 год

С актрисой Екатериной Дробыш на открытии Tatler Club в гостинице «Украина», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дизайнером Роберто Кавалли и балериной Анастасией Волочковой на праздновании 150-летия компании Chopard в «Барвиха luxury Village», 2010 год

С дизайнером Роберто Кавалли и балериной Анастасией Волочковой на праздновании 150-летия компании Chopard в «Барвиха luxury Village», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Ксенией Собчак на вечеринке по случаю первого дня конкурса «Новая волна-2010» в ресторане La Riva, 2010 год

С телеведущей Ксенией Собчак на вечеринке по случаю первого дня конкурса «Новая волна-2010» в ресторане La Riva, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На рассмотрении уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons в Тверском районном суде, 2017 год

На рассмотрении уголовного дела по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons в Тверском районном суде, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

