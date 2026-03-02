Суицид в апартаментах

Обстоятельства гибели 67-летнего бывшего члена Совета федерации от Чечни и бизнесмена Умара Джабраилова стали предметом разбирательства, которое проводят следственные органы СКР и полиция. Между тем знакомые господина Джабраилова уверены, что тот ушел из жизни добровольно, не справившись с депрессией и финансовыми проблемами. Спусковой же крючок, считают они, мог быть нажат на фоне событий на Ближнем Востоке, которые бизнесмен принимал близко к сердцу.

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

В апартаментах Умара Джабраилова в ЖК Vesper Tverskaya, расположенном возле станции метро «Маяковская» в Москве, прогремел выстрел. Пострадавшего с пулевым ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в Боткинскую больницу, где он, несмотря на все усилия врачей, через пару часов скончался. От врачей силовики узнали имя пациента, поступившего с пулевым ранением, а затем установили, где произошла трагедия. Осматривая место происшествия, сотрудники СКР и полиции обнаружили пистолет «Люгер», из которого, предположительно, был смертельно ранен экс-сенатор. В помещении, по предварительным данным, он находился один, о чем свидетельствуют, в частности, записи видеокамер, поэтому, скорее всего, произошло самоубийство, считают правоохранители.

Подтолкнуть к нему Умара Джабраилова, по словам его знакомых, мог целый ряд обстоятельств. Среди них проблемы с реализацией ряда проектов, в том числе связанных со строительством, на новых российских территориях, депрессия и состояние здоровья. По словам источников “Ъ”, непосредственно же спровоцировали происшедшее, очевидно, события на Ближнем Востоке, которые экс-сенатор воспринимал весьма болезненно. Предсмертной записки он не оставил.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом будет принято по результатам доследственной проверки.

Даже если будет признано, что экс-сенатор ушел из жизни добровольно (в 2020 году Умар Джабраилов уже пытался совершить самоубийство, но тогда его спасли), полиции предстоит выяснить происхождение оружия, которое у него, очевидно, находилось незаконно.

В Vesper Tverskaya бизнесмен перебрался пару лет назад. Раньше Умар Джабраилов жил в московском отеле Four Seasons, где у него также были апартаменты. В 2017 году, находясь в состоянии наркотического опьянения (в его моче были обнаружены следы кокаина), как следует из материалов уголовного дела, он, «воспользовавшись заменой персонала по предоставлению услуг доставки еды в номер как незначительным поводом», грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу. Для этого, вооружившись наградным пистолетом конструкции Ярыгина «Грач» калибра 9 х 19 мм и держа его в правой руке стволом вниз, господин Джабраилов спустился на лифте на второй этаж в холл. Там, говорится в материалах расследования, действуя из хулиганских побуждений и не реагируя на замечания окружающих, он произвел один выстрел в потолок, после чего вернулся к себе в гостиничный номер, где и был задержан полицейскими.

Тверской райсуд Москвы рассмотрел уголовное дело в отношении господина Джабраилова в особом порядке в связи с признанием им вины. Было установлено, что в лечении от наркомании он не нуждается, а свой проступок осознал и глубоко в нем раскаивается. Также было учтено, что подсудимый положительно характеризуется по месту жительства и работы, а также Московским музеем современного искусства и столичным комитетом российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса, имеет ряд благодарственных и рекомендательных писем, осуществляет благотворительную деятельность. В результате его оштрафовали на полмиллиона рублей, а пистолет изъяли.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 году стал топ-менеджером группы компаний «Плаза». Эта структура управляла торговыми центрами в России, в том числе «Охотным Рядом», Смоленским пассажем, гостиницей «Россия». В 2004–2009 годах был сенатором от Чечни. В 2009–2013 годах занимал должность советника помощника президента РФ по международным делам. В 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

