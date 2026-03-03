В Ростовской области средний размер POS-кредита вырос на 7,4%

В январе текущего года средний размер POS-кредита (кредит в торговой точке) в Ростовской области увеличился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, размер POS-кредита в регионе составил 66,9 тыс. рублей. Ростовская область занимает 19 место в топ-30 рейтинга регионов в этом сегменте розничного кредитования. Наибольшая средняя сумма POS-кредита в январе наблюдается в Москве 89,4 тыс. рублей (увеличение на 4,8% по сравнению с январем 2025 года). На второй и третьей строчках рейтинга расположились Московская область и Дагестан: средний объем кредитов составил 85,3 тыс. рублей и 85 тыс. рублей соответственно.

«В последний год средний чек POS-кредитов растет в пределах инфляции на те товары, которые приобретаются на заемные средства в торговых точках. При этом одобрение заявок на POS-кредиты в этот период находилось на очень низком уровне, с тенденцией к дальнейшему сокращению. Банки снижают свой аппетит к риску, поэтому при одобрении кредитов и их условий предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй граждан. Учитывая это потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева