На инфраструктуру индустриального парка в Воронеже выделяют 1,5 млрд рублей

Минстрой Воронежской области объявил конкурс на создание объектов инфраструктуры индустриального парка (ИП) с рабочим названием «Масловский-2» в Левобережном районе облцентра. Начальная цена контракта составляет 1,5 млрд руб., следует из информации на портале госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Создание ИП с рабочим названием «Масловский-2» необходимо для расширения ОЭЗ «Центр»

Источник финансирования — казначейский кредит. В 2026 году планируется перечислить подрядчику 609,7 млн руб., в 2027-м — 890,1 млн. В конце 2025 года сообщалось, что на инфраструктуру для ИП в этом году могут выделить 759,8 млн руб.

Работы требуется выполнить в пять этапов с даты заключения контракта до 1 декабря 2027 года. Гарантия на них составит от трех месяцев до десяти лет в зависимости от объекта.

Победителю торгов предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную (до 15 декабря 2026 года) и рабочую документации (до 15 апреля 2027 года), а также обустроить сети водоснабжения и водоотведения, кабельные линии электроснабжения 10 кВ, ливневую насосную станцию и ливневую канализацию, сети газораспределения и газораспределительный пункт, две автодороги и стоянку для грузовиков с инфраструктурой.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 18 марта, итоги планируют подвести 23 марта. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение претендентов (значимость критерия — 60%), во вторую — их квалификация (40%).

«Масловский-2» был создан в декабре 2024 года. В конце января 2026-го были подведены итоги конкурса на постоянное название площадки — победил вариант «Черноземье». ИП занимает 17 участков общей площадью 441 га. Эту территорию власти выкупили у местных ООО «Сельхозальянс» и «Воронеж регистр», аффилированных друг с другом, для расширения особой экономической зоны «Центр». В октябре 2025-го премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Инвестиции в инфраструктурное обеспечение новой территории оцениваются в 4,9 млрд руб.

Алина Морозова