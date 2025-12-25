В инфраструктуру воронежского индустриального парка вложат 760 млн в 2026 году

Проект воронежской областной адресной инвестиционной программы по объектам государственной собственности (ОАИП) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов предусматривает направление 759,8 млн руб. в рамках региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Эти средства пойдут на создание объектов инфраструктуры индустриального парка (ИП) «Масловский-2». Сводная роспись бюджета инвестпрограммы есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».

По региональному проекту развития особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» предусмотрены расходы на финансовое обеспечение создания объектов инфраструктуры ИП «Масловский-2» за счет средств казначейского инфраструктурного кредита в объеме 609,8 млн руб. Речь, в частности, идет об обустройстве автодорог, трубопроводов и кабельных линий электроснабжения. В бюджете на 2027 год на эти же цели закладывается еще 914,6 млн.

Кроме того, по регпроекту создания инфраструктурно обеспеченных инвестиционных площадок предусмотрены бюджетные ассигнования еще на 150 млн руб. на разработку проектно-сметной документации для создания объектов инфраструктуры ИП «Масловский-2» и ОЭЗ «Центр». В 2027 году денег на эти цели пока не заложено.

В целом, с учетом этих расходов, затраты на госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика» в следующем году вырастут в 2,2 раза — до 1,5 млрд руб.

