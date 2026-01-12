Новый индустриальный парк в Воронеже назовут «Черноземье»

Индустриальный парк (ИП) в Левобережном районе Воронежа с рабочим названием «Масловский-2» получит наименование «Черноземье». Этот вариант победил в соответствующем конкурсе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория ОЭЗ «Центр» под Воронежем

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Территория ОЭЗ «Центр» под Воронежем

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Новый индустриальный парк получил имя, которое отражает центральное место Воронежской области в Центрально-Черноземном регионе и подчеркивает масштаб новой площадки»,— отметил глава региона.

Господин Гусев добавил, что воронежцы предложили почти 400 вариантов названий для ИП. На первом этапе конкурса власти выбрали десять лучших и открыли голосование за победителя в соцсетях. Участники конкурса также предлагали назвать парк «Антей» (отсылка к великану, черпавшему силы от земли), «Беспятный» (в честь легендарного корабельного мастера Антона Беспятного), «Петровский», «Адмиралтейский», «ТехноГрад», «Донской», «Прогресс», «Петровские мануфактуры» и «Современный».

«Масловский-2» был создан в декабре 2024 года. Он занимает 17 участков общей площадью 441 га. Эту территорию власти выкупили у местных ООО «Сельхозальянс» и «Воронеж регистр», аффилированных друг с другом, для расширения особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр». В октябре 2025-го премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Инвестиции в инфраструктурное обеспечение новой территории оцениваются в 4,9 млрд руб. В 2026 году на эти цели планируют направить 760 млн руб.

Алина Морозова