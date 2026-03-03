МИД Китая призвал не связывать вопрос Тайваня с ударами США по Ирану

Власти Китая потребовали не связывать военную операцию США и Израиля в Иране с действиями КНР в отношении острова Тайвань. Об этом на брифинге заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

«Тайваньский вопрос — это внутреннее дело КНР, его решение полностью зависит от китайского народа»,— сказала Мао Нин (цитата по ТАСС). Она отметила, что власти КНР рассматривают Тайвань как часть территории страны. Так она ответила журналисту на вопрос о том, может ли Китай «предпринять действия в отношении Тайваня, пока США отвлечены конфликтом на Ближнем Востоке».

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, после гражданской войны в Китае. США официально не признают Тайвань как независимое государство, но остаются основным поставщиком оружия острову. В декабре 2025 года Соединенные Штаты одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $11,1 млрд. Китай оценивает объем американских военных поставок за последние годы более чем в $70 млрд. Тайвань не намерен отказываться от закупок, несмотря на предупреждения Китая.

