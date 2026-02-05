Тайвань не откажется от закупок оружия в США после предупреждения от Китая

Отношения Тайваня с США не изменятся после того, как лидер КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон о незаконности поставок оружия Тайбэю во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам заявил глава администрации острова Лай Циндэ.

«Тайваньско-американские отношения прочны, как скала, и все программы сотрудничества будут продолжаться и не изменятся»,— цитирует его AFP. Лай Циндэ добавил, что «обязательства Вашингтона (перед Тайбэем) остаются неизменными» и что каналы связи между двумя сторонами «существуют».

Китайская государственная телекомпания CCTV в связи с этим привела цитату Си Цзиньпиня: «Тайваньский вопрос является наиболее важной проблемой в китайско-американских отношениях... США должны с осторожностью относиться к продаже оружия Тайваню».

Вашингтон официально не признает Тайвань, но является главным сторонником и оружейным поставщиком острова. В середине декабря 2025 года Соединенные Штаты одобрили продажу Тайваню оружия на сумму $11,1 млрд. Ранее Лай Циндэ сообщал о формировании Тайванем дополнительного военного бюджета в $40 млрд для закупки вооружений у США. С его слов, администрация планирует довести оборонный бюджет в 2026 году до 3% от ВВП, а к 2030 году — до 5% от ВВП. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы превысил $70 млрд.

Эрнест Филипповский