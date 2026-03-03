Следователи раскрыли убийство, произошедшее 16 лет назад в Курганинском районе

В Краснодарском крае следователи раскрыли убийство 16-летней давности. Усть-Лабинский межрайонный следственный отдел СКР предъявил обвинение 56-летнему мужчине в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Преступление произошло в ноябре 2009 года. Потерпевший выехал из Армавира в станицу Новоалексеевскую Курганинского района и пропал без вести. В марте 2010 года его тело с признаками насильственной смерти нашли в водоеме карьера в Новокубанском районе.

Первоначальное расследование не выявило виновных, дело приостановили. Специальная следственно-оперативная группа по раскрытию преступлений прошлых лет повторно изучила материалы. Следователи и криминалисты краевого СКР совместно с оперативниками провели дополнительные допросы лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей.

По версии следствия, 9 ноября 2009 года потерпевший приехал в автомастерскую обвиняемого в станице Новоалексеевской с претензиями к качеству ремонта автомобиля. Между мужчинами возник конфликт, во время которого владелец мастерской нанес клиенту не менее пяти ударов монтировкой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Затем обвиняемый с двумя рабочими погрузил тело в автомобиль жертвы и вывез в карьер на территории Новокубанского района. Машину преступники сожгли в Курганинском районе.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает работу по сбору доказательств. Действиям лиц, помогавших скрыть преступление, также будет дана правовая оценка.

Алина Зорина