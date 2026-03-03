FT: израильская разведка выследила Хаменеи по дорожным камерам

Израиль несколько лет взламывал камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана, готовясь к убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Один из сотрудников израильской разведки заявил, что спецслужбы Израиля знали Тегеран «так же хорошо, как Иерусалим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По информации издания, почти все камеры видеонаблюдения в Тегеране были взломаны, а изображения с них шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля. Один из собеседников FT рассказал, что угол обзора одной из камер помог увидеть, где паркуют машины возле резиденции господина Хаменеи.

Помимо этого Израиль сумел вывести из строя отдельные компоненты почти дюжины вышек мобильной связи вблизи резиденции. Это помогло создать видимость, что телефоны заняты, из-за чего охрана иранского лидера не могла получать возможные предупреждения.

В сборе разведданных было задействовано высококвалифицированное подразделение радиоэлектронной разведки Израиля под названием «Подразделение 8200», члены которого были наняты «Моссадом», отмечает издание. Израиль также использовал соцсети, чтобы проанализировать миллиарды точек данных и выявить «неожиданные центры принятия решений», а также определить новые цели для слежки, добавил источник FT.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. При атаке был, в частности, убит Али Хаменеи. Иранские власти пообещали быстро избрать ему замену. Госсекретарь США Марко Рубио при этом утверждает, что Али Хаменеи не был целью американских ударов.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».