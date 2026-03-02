Рубио заявил конгрессмену Тернеру, что Хаменеи не был целью атак США

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с конгрессменом-республиканцем Майком Тернером заявил, что убитый верховный лидер Ирана Али Хаменеи не был целью американских ударов. Об этом сказал сам Тернер в разговоре с CBS News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

«Вчера, когда у меня была возможность побеседовать с Рубио, я задал ему этот вопрос. Он очень четко ответил, что мы не нацеливались на Хаменеи и в целом на руководство Ирана. Это важный аспект: США не пытались сменить режим в Иране. Причиной стала та неминуемая угроза, о которой говорил Трамп»,— заявил Майк Тернер.

По данным The New York Times, ЦРУ в течение нескольких месяцев отслеживало Али Хаменеи, а от сети информаторов получила сведения, что 28 февраля верховный лидер Ирана проведет совещание в здании резиденции. Основываясь на этих данных, переданных Израилю, было решено нанести удар утром, рассказали источники газеты. Целями также стали другие высокопоставленные военно-политические деятели. В результате погибли главы Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.

Лусине Баласян