Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рубио заявил конгрессмену Тернеру, что Хаменеи не был целью атак США

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с конгрессменом-республиканцем Майком Тернером заявил, что убитый верховный лидер Ирана Али Хаменеи не был целью американских ударов. Об этом сказал сам Тернер в разговоре с CBS News.

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

«Вчера, когда у меня была возможность побеседовать с Рубио, я задал ему этот вопрос. Он очень четко ответил, что мы не нацеливались на Хаменеи и в целом на руководство Ирана. Это важный аспект: США не пытались сменить режим в Иране. Причиной стала та неминуемая угроза, о которой говорил Трамп»,— заявил Майк Тернер.

Чем известен верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Читать далее

По данным The New York Times, ЦРУ в течение нескольких месяцев отслеживало Али Хаменеи, а от сети информаторов получила сведения, что 28 февраля верховный лидер Ирана проведет совещание в здании резиденции. Основываясь на этих данных, переданных Израилю, было решено нанести удар утром, рассказали источники газеты. Целями также стали другие высокопоставленные военно-политические деятели. В результате погибли главы Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.

Лусине Баласян

Новости компаний Все