В Крыму отремонтируют 244 км линий электропередачи

Министерство топлива и энергетики Крыма выбрало 56 муниципалитетов для финансирования ремонта уличного освещения, включая восстановление 244 км линий электропередачи и замену свыше 3,6 тыс. светильников. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Отбор муниципальных образований проводился в феврале 2025 года. Финансирование получат городские округа Евпатория и Саки, а также 54 сельских поселения в 11 районах: Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Кировском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Сакском, Советском и Черноморском.

В рамках программы планируется восстановить линии электропередачи и заменить уличные светильники. Работы должны завершиться до конца 2026 года.

По словам главы региона, реализация мероприятий повысит безопасность на улицах и дорогах, улучшит энергоэффективность осветительных систем и качество жизни жителей республики.

Алина Зорина